فرص للأمطار وضباب متوقع في اليوم الأول من العام الجديد.. تفاصيل

ومن المتوقع بمشيئة الله أن تتكاثر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مع ساعات فجر وصباح يوم الاثنين، يتخللها بمشيئة الله هطول زخات محلية من الأمطار، خفيفة في غالبها، قد تمتد مع ساعات العصر والمساء لتشمل الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض.