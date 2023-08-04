محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفَيْن لتهريبهما 26 كجم حشيش

استكمال الإجراءات النظامية وتسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفَيْن لتهريبهما 26 كجم حشيش

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (26) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
مادة الحشيش المخدر

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