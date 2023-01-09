إنهاء معاناة طفل مع الإمساك الشديد بجراحة استئصالية للقولون في بريدة

وقال تجمع القصيم الصحي: العيادة المختصة في المستشفى استقبلت الطفل بصحبة ذويه، وبعد عمل الفحوصات التشخيصية اللازمة له، تبين أنه تم إجراء عملية جراحية سابقة له في مستشفى آخر لاستئصال قولون غير متهيج المعروف باسم (داء هيرشبرنغ)، ولكنه ظل يعاني بعد الجراحة السابقة من مضاعفات عرضية جانبية تمثلت في حدوث حالة إمساك شديدة وانتفاخ في البطن لمدة طويلة.