"المقاييس": تحسّن مطابقة المنتجات في السوق السعودي بأكثر من 50% مقارنة بـ 2017

وأضاف: المملكة تواصل مساعيها لتعزيز أنشطة التقييس في مختلف القطاعات، حيث قادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدداً من المبادرات ضمن الرؤية الطموحة للمملكة 2030، كمبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، والتي أسهمت في تحسن مطابقة المنتجات في السوق السعودي بنسبة تجاوزت 50% عن ما كانت عليه في العام 2017م، إضافة إلى مبادرة البرنامج الوطني للمعايرة القانونية والتي أسهمت في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك وتوفير بيئة تجارية عادلة، إضافة إلى مبادرة الدعم والتوعية للمصنعين المحليين والتي تُعنى بتقديم الدعم الفني للمصانع المحلية، وبناء الوعي بفوائد ومردود تطبيق المواصفات ونظم للجودة لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستهلك.