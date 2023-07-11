"أمير تبوك" ينوّه بنجاح موسم الحج ويُكَرّم منسوبي القطاعات المشاركة بمنفذ حالة عمار

وأشاد أمير تبوك بدور المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتواجدها ضمن القطاعات العسكرية والأمنية والخدمية كالصحة والشؤون الإسلامية، وكذلك الدور الكبير والهام الذي قامت به المتطوعات من مختلف الجهات الحكومية، ومن ضمنها إمارة المنطقة؛ لتقديم أفضل الخدمات في مدينة الحجاج، بشكل احترافي، مقدمًا شكره وامتنانه لكل المشاركين والمشاركات في موسم حج هذا العام بمدينة الحجاج بمنفذ "حالة عمار"؛ مثنيًا على دور وكيل إمارة المنطقة نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة محمد بن عبدالله الحقباني وجميع العاملين بمكتب الإشراف بالمنفذ؛ سائلًا المولى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.