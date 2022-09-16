مجموعة stc توقع 7 اتفاقيات لتطوير وبحث تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما وقعت المجموعة على هامش القمة عدداً من مذكرات التفاهم، أبرزها مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، وجامعة الملك سعود، وشركة مطارات القابضة، وشركة هانيويلHoneywell الأمريكية، فضلاً عن توقيع شركة solutions by stc التابعة للمجموعة، اتفاقية مع شركة ديل الامريكية، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022 والذي استضافته الرياض .