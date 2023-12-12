"ذروة المطرية الخامسة" تحل.. "هطولات الـ 36 ساعة المقبلة" في قراءة لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء هو اليوم السادس من أيام المربعانية، حيث ذروة الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ.