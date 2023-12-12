"ذروة المطرية الخامسة" تحل.. "هطولات الـ 36 ساعة المقبلة" في قراءة لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء هو اليوم السادس من أيام المربعانية، حيث ذروة الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وجريان أودية.
وأضاف: تضم الأمطار "سواحل تبوك وضباء وأملج والوجه وسواحل المدينة المنوّرة حتى ينبع وشمال سواحل مكة المكرّمة حتى رابغ بالدرجة الأولى، تليها كدرجة ثانية أجزاءٌ من تبوك والجوف والحدود الشمالية، تليها كدرجة ثالثة شرق جدة حتى مكة المكرّمة وجنوبها".
وأردف: "متوقع أن تشمل الأمطار، وهي من خفيفة إلى متوسطة، باقي منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وسواحل الباحة وعسير وأجزاء من منطقتَي حائل والقصيم وأقصى غرب وشمال غرب منطقة الرياض".