الورقة البيضاء التي أصدرتها شركة "إديتيج (Editage)" مؤخراً تلقي الضوء على الدور المهم لدعم النشر العلمي في تعزيز رؤية المملكة 2030
يعد النشر في المجلات عالية التأثير من الأهمية بمكانٍ بالنسبة للباحثين، لا سيما في ظل الواقع المتسارع الذي تشهده الأوساط البحثية والأكاديمية، فإعداد مخطوطاتٍ بحثيةٍ تتميز بالجودة العالية من حيث اللغة الصحيحة واتباع القواعد النحوية، والوصول إلى الموارد المناسبة، والتنقل عبر المشهد المعقد لأساليب البحث الدولية، كلها ذات دورٍ مهمٍّ وحيويٍّ في تمكين الباحثين في المملكة العربية السعودية من تحقيق أهدافهم في مجال النشر. وهذا بالتحديد هو الميدان الذي تبرع فيه شركة "كاكتاس كوميونيكيشنز (Cactus Communications)"، وهي شركة متخصصةٌ في الاتصالات والتقنيات العلمية، ومن هنا تخطو الشركة جنباً إلى جنبٍ مع علامتها التجارية الرائدة "إديتيج" أولى خطواتها في السوق السعودية بحماسٍ كبيرٍ لدعم مجتمع البحث العلمي في رحلته البحثية.
وتعليقاً على هذه الخطوة قال الأستاذ ابهيشيك جويل، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة "كاكتاس": "إن التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بالنهوض بالعلوم والبحث العلمي على النحو المبين في رؤية المملكة 2030 الحكيمة لهو أمرٌ ملهمٌ بحق، وإنه لشرفٌ عظيمٌ لنا في "إديتيج" أن نكون جزءاً من رحلة التحول الوطني هذه. وكما بينَّا في الورقة البيضاء فخدماتنا الاستراتيجية في مجال النشر قد صُمِّمت لا لدعم الباحثين السعوديين في تحقيق أهدافهم وحسب، بل لمساعدتهم على مواءمة أعمالهم بالغةِ الأهمية مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. كما نهدف من خلال مساعدة الباحثين على إيصال اكتشافاتهم والتعبير عنها بوضوحٍ إلى تعزيز نشر المعرفة لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في المملكة العربية السعودية".
وتؤكد الورقة البيضاء التي كان عنوانها "رؤية 2030: مسار المملكة العربية السعودية للتقدم من خلال التميز البحثي" على التزام الشركة بأن تكون مَورِداً قيماً للباحثين والمؤسسات بما فيها الجامعات والمدن الطبية والهيئات الحكومية الرئيسية التي تستهدف تحقيق النشر العالمي الناجح لأبحاثها ومنشوراتها.
وعلق مدير مبيعات "كاكتاس" في المملكة الدكتور زكي سليمان قائلا: "الآن هو أنسب وقتٍ لتبدأ علامة "إديتيج" الدخول والتوسع في السوق السعودية لتؤسس وجوداً لها في المملكة، وتلخص الورقة البيضاء التي نشرتها الشركة مؤخراً أسباب حاجة الباحثين السعوديين إلى الدعم الاستراتيجي في جانب النشر. وتهدف رؤيتنا إلى العمل جنباً إلى جنبٍ مع المؤسسات البحثية والهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ملتزمين بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".
وستقدم "إديتيج" في إطار دخولها وتوسعها في السوق السعودية طائفةً متنوعةً من الخدمات، من بينها خدمات التحرير اللغوي، وتنسيق الخطط البحثية، وخدمات الترجمة، وخدمات دعم النشر، جميعها مصممةٌ لتلائم الاحتياجات المحددة للباحثين السعوديين الذين يطمحون للنشر في المجلات العالمية المصنفة. وتؤكد هذه المبادرة على التزام "إديتيج" بتعزيز التميز البحثي ودعم نشر العلم والمعرفة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
نبذة عن "إديتيج (Editage)"
ساهمت شركة "إديتيج" (editage.com) وعلى مدى أكثر من 20 عاما في نشر أكثر من 1.2 مليون ورقةٍ بحثيةٍ في المجلات العلمية، وذلك من خلال ما تقدمه من خدمات التحرير والترجمة ودعم النشر. وتعد "إديتيج" علامةً تجاريةً تابعةً لشركة "كاكتاس كوميونيكيشنز (cactusglobal.com)" وهي شركةٌ متخصصةٌ في الاتصالات والتقنيات العلمية، حيث تتخصص في منتجات الذكاء الاصطناعي وحلوله الموجهة نحو تحسين سبل تمويل الأبحاث العلمية ونشرها وإيصالها واكتشافها، إذ تعمل على إيجاد حلولٍ للمشاكل التي تواجه الباحثين والجامعات والناشرين والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات علوم الحياة من خلال منتجاتٍ وخدماتٍ مبتكرةٍ طُوِّرت تحت مظلة علاماتها التجارية "إديتيج (Editage)"، و"ريسيرشر لايف (Researcher.Life)"، و"كاكتاس لايف ساينسز (Cactus Life Sciences)"، و"إمباكت ساينس (Impact Science)"، و"مايند ذا غراف (Mind the Graph)"، و"بيبر بال (Paperpal)". ولشركة "كاكتاس" مكاتب في برينستون ولندن وآرهوس وسنغافورة وبكين وشنغهاي وسيول وطوكيو ومومباي، يعمل بها أكثر من 3,000 خبير، وتخدم عملاء من أكثر من 190 دولةً حول العالم. وتعد "كاكتاس" شركةً رائدةً في اتباع أفضل الممارسات في بيئة العمل، وقد حافظت على تصنيفها كأفضل بيئة عملٍ على مدى السنوات العديدة الماضية.
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