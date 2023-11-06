الورقة البيضاء التي أصدرتها شركة "إديتيج (Editage)" مؤخراً تلقي الضوء على الدور المهم لدعم النشر العلمي في تعزيز رؤية المملكة 2030

ساهمت شركة "إديتيج" (editage.com) وعلى مدى أكثر من 20 عاما في نشر أكثر من 1.2 مليون ورقةٍ بحثيةٍ في المجلات العلمية، وذلك من خلال ما تقدمه من خدمات التحرير والترجمة ودعم النشر. وتعد "إديتيج" علامةً تجاريةً تابعةً لشركة "كاكتاس كوميونيكيشنز (cactusglobal.com)" وهي شركةٌ متخصصةٌ في الاتصالات والتقنيات العلمية، حيث تتخصص في منتجات الذكاء الاصطناعي وحلوله الموجهة نحو تحسين سبل تمويل الأبحاث العلمية ونشرها وإيصالها واكتشافها، إذ تعمل على إيجاد حلولٍ للمشاكل التي تواجه الباحثين والجامعات والناشرين والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات علوم الحياة من خلال منتجاتٍ وخدماتٍ مبتكرةٍ طُوِّرت تحت مظلة علاماتها التجارية "إديتيج (Editage)"، و"ريسيرشر لايف (Researcher.Life)"، و"كاكتاس لايف ساينسز (Cactus Life Sciences)"، و"إمباكت ساينس (Impact Science)"، و"مايند ذا غراف (Mind the Graph)"، و"بيبر بال (Paperpal)". ولشركة "كاكتاس" مكاتب في برينستون ولندن وآرهوس وسنغافورة وبكين وشنغهاي وسيول وطوكيو ومومباي، يعمل بها أكثر من 3,000 خبير، وتخدم عملاء من أكثر من 190 دولةً حول العالم. وتعد "كاكتاس" شركةً رائدةً في اتباع أفضل الممارسات في بيئة العمل، وقد حافظت على تصنيفها كأفضل بيئة عملٍ على مدى السنوات العديدة الماضية.

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