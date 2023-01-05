أمانة جدة تداهم موقع مدرسة حوّلته عمالة مخالفة لمعمل ومستودع بالعزيزية

كشف مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة المهندس عمرو الدقس أن فرق الأمانة تمكنت من رصد مبنى مهجور كان مخصصًا لمدرسة مستأجرة، بنطاق بلدية العزيزية استغلّته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في تخزين الخضراوات وصناعة العربات، حيث يضم مستودعًا للخضراوات ومعملًا متكاملًا لتصنيع عربات خشبية للباعة الجائلين.