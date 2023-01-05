أمانة جدة تداهم موقع مدرسة حوّلته عمالة مخالفة لمعمل ومستودع بالعزيزية

كشف مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة المهندس عمرو الدقس أن فرق الأمانة تمكنت من رصد مبنى مهجور كان مخصصًا لمدرسة مستأجرة، بنطاق بلدية العزيزية استغلّته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في تخزين الخضراوات وصناعة العربات، حيث يضم مستودعًا للخضراوات ومعملًا متكاملًا لتصنيع عربات خشبية للباعة الجائلين.
وأوضح "الدقس" أن هذا التحرك جاء خلال جولات الرقابة الميدانية؛ لمتابعة المخالفات البلدية، مشيرًا إلى مصادرة الخضراوات وإتلاف 50 عربة خشبية، واستكمال الإجراءات النظامية بحق مالك المبنى.
وأكد أن أمانة جدة تواصل جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبّع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنةً دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.