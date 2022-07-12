وزير الصحة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع معالي وزير الصحة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام 1443هـ؛ بفضل من الله وتوفيقه، ثم الجهود المتواصلة والمتابعة المستمرة من القيادة، وما وفَّرته من مُمكِّنات مادية وبشرية لتسهيل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.