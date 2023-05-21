رابطة العالم الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

ودعا الأطراف كافة إلى الوفاء التام بالتزاماتهم التي تضمَّنها الاتفاق، لإتاحة مجال آمن لتقديم الإغاثة التي أصبح الشعب في أمس الحاجة إليها، معرِباً عن أمله في أن يمهد ذلك السبل للوصول إلى وقْفٍ شاملٍ ودائمٍ لإطلاق النار، وإيجاد حلٍّ تفاهميٍّ نهائيٍّ لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز.