"التجارة" تستدعي شاحن ÅSKSTORM 40W USB لخلل قد يؤدي إلى حريق وصدمة كهربائية

ودعت وزارة التجارة المستخدمين المشمولين بالاستدعاء، إلى التوقف عن استخدامه والتواصل مع الوكيل "أيكيا" لإرجاعه واسترداد كامل المبلغ المدفوع بدون تقديم إيصال.