"الأزياء" تنظّم "معرض 100 براند سعودي" في نيويورك

وينقسم المعرض إلى ثمان فئات مختلفة تشمل؛ الملابس الجاهزة، والأزياء المفاهيمية والفاخرة، الديمي كوتور، أزياء العرائس، حقائب اليد، والمجوهرات والملابس المحافظة حيث عمل 100 مصمم موهوب اختيروا من بين ما يقارب 1500 مصمم، على تصميم قطع تعكس التراث والثقافة السعودية في المعرض الذي يستقبل زوّاره من الاثنين إلى الأربعاء من الساعة 11 صباحاً إلى 7 مساءً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 11 صباحاً إلى 8 مساءً، بينما يفتح أبوابه يوم الأحد من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 6 مساءً في مبنى 23 آيرون.