"أمانة جدة" تهيئ الواجهات البحرية والحدائق استعدادًا للإجازة الصيفية

وقال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي: إن جميع القطاعات المعنية والبلديات المرتبطة تواصل الجهود الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة، لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم، وتعد متنفسًا يستقطب جميع فئات المجتمع.