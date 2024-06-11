"أمانة جدة" تهيئ الواجهات البحرية والحدائق استعدادًا للإجازة الصيفية

أنهت أمانة محافظة جدة تهيئة المرافق السياحية بالمدينة؛ لاستقبال المتنزهين والزائرين، خلال إجازة نهاية العام الدراسي 1445هـ، وتشمل الواجهات البحرية والحدائق والمرافق العامة.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي: إن جميع القطاعات المعنية والبلديات المرتبطة تواصل الجهود الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة، لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم، وتعد متنفسًا يستقطب جميع فئات المجتمع.
وأضاف أن الجهود الرقابية تحظى بأهمية بالغة من خلال تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية؛ لرفع نسبة الامتثال وتحسين جودة الخدمات.
كما تواصل أعمال النظافة وفق الخطة التشغيلية مع تكثيف الجهود في المواقع التي تشهد كثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.
ولفت إلى أن الأمانة تستقبل كل البلاغات عن المخالفات على مدار الساعة عبر مركز البلاغات الموحد 940.