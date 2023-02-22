"فهد بن عبدالرحمن": يوم التأسيس يكشف ملامح إصرار السعوديين على صنع المستحيل

وقال الأمير فهد إن هذا اليوم شهد وضع اللبنة الأولى لبناء هذا الصرح العملاق، المملكة العربية السعودية، من خلال كفاح ونضال الآباء والأجداد، الذين أرادوا توحيد القبائل المتنافرة في أرض الجزيرة العربية، ونبذ الخلافات، وتعزيز الوحدة الوطنية؛ فكان لهم ما أرادوا قبل أكثر من 300 عام، من خلال ملحمة بطولية، رسم ملامحها الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، وهي مستمرة حتى اليوم.