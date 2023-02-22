"فهد بن عبدالرحمن": يوم التأسيس يكشف ملامح إصرار السعوديين على صنع المستحيل

رفع الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود التهاني القلبية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.
وقال الأمير فهد إن هذا اليوم شهد وضع اللبنة الأولى لبناء هذا الصرح العملاق، المملكة العربية السعودية، من خلال كفاح ونضال الآباء والأجداد، الذين أرادوا توحيد القبائل المتنافرة في أرض الجزيرة العربية، ونبذ الخلافات، وتعزيز الوحدة الوطنية؛ فكان لهم ما أرادوا قبل أكثر من 300 عام، من خلال ملحمة بطولية، رسم ملامحها الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، وهي مستمرة حتى اليوم.
وأضاف: "في هذا اليوم الوطني علينا أن نستلهم العبرة، ونستقي الدرس، بأن صناعة التاريخ، تحتاج إلى العزيمة والإرادة، وقبل هذا وذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سار عليه القادة الميامين قبل ثلاثة عقود، فكان الله نصيرًا لهم، وفي عونهم، وحقق لهم ما سعوا إليه، وسط دهشة العالم مما يصنعه الإنسان السعودي على أرض الواقع".
وأكمل الأمير فهد: "يوم التأسيس أكد للعالم أن للمملكة تاريخًا تليدًا، تحكي صفحاته الكثير من الأحداث والبطولات التي سجلها قادة هذه البلاد. كما يؤكد هذا التاريخ إيمان المواطن بقضيته، ويثبت عزيمته على صنع المستحيل، مهما كانت التحديات والعقبات".
وقال: "ولعل ما تعيشه السعودية اليوم من تقدُّم وازدهار ونمو ثمرة ما بذله الأجداد في الماضي. وهنا لا يفوتني أن أتحدث بكل الفخر والتباهي عما يصنعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال رؤية 2030 الطموحة، التي نجحت في إعادة صياغة السعودية الثالثة على مرتكزات من القيم والمبادئ التي انطلقت منها البلاد صوب التقدم والنماء".
واختتم الأمير فهد حديثه قائلاً: "أدعو الله أن يديم علينا نعمة الأمن الأمان، وأن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن تمرَّ علينا هذه المناسبة ونحن ننعم بنعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".