مطاعم ومقاهي إندونيسيا تفتح أبوابها رغم توقيت المباراة في الـ 2 فجرًا لمساندة المنتخب السعودي

عبر عددٌ من الأشقاء بجمهورية إندونيسيا عن محبتهم للمملكة وقيادتها خلال وجودهم في أحد أشهر مطاعم العاصمة جاكرتا التي فتحت أبوابها على الرغم من تأخر وقت المباراة للساعة 2 فجرًا بتوقيت جاكرتا، حيث قالوا في مقاطع الفيديو التي وثقتها " سبق" قبيل بدء وانطلاق المباراة الثالثة والحاسمة للمنتخب السعودي"نحب الملك وولي العهد والشعب السعودي ونساند المنتخب السعودي من إندونيسيا وتمنياتنا للمنتخب السعودي بالفوز على المكسيك والتأهل لدور الـ16 في ثالث لقاءاته في مونديال كأس العالم.