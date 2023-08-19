47 مئوية.. المدينة المنورة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت المدينة المنورة "47 مئوية"، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة "14 مئوية".
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم كالتالي: المدينة المنورة "47 مئوية"، وكلّ من الرياض وبريدة وعرعر وسكاكا والصمان والعلا والأحساء وحفر الباطن ورفحاء والخرج والدهناء "46 مئوية"، والدمام وتبوك والتنهات ووادي الدواسر والقريات والمجمعة "45 درجة".
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ"14 مئوية"، تليها أبها والباحة "17 درجة"، ثم الطائف "23 مئوية".
وسجّلت أبها والوجه والسودة ومكة المكرمة وجدة والباحة والطائف وينبع، أعلى رطوبة بنسبة 95 و90%.