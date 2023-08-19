47 مئوية.. المدينة المنورة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت المدينة المنورة "47 مئوية"، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة "14 مئوية".