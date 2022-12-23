استعدادًا للحالة المطرية.. الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار المتوسطة والغزيرة، وما ينتجه ذلك من سيول وتجمع للمياه؛ وهو ما يتطلب ضرورة تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث المرورية، مثل القيادة بسرعة عالية، أو الانشغال عن قيادة المركبة.