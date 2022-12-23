استعدادًا للحالة المطرية.. الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية في المنطقة.
جاء ذلك تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة، اعتبارًا من اليوم إلى غدٍ السبت.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار المتوسطة والغزيرة، وما ينتجه ذلك من سيول وتجمع للمياه؛ وهو ما يتطلب ضرورة تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث المرورية، مثل القيادة بسرعة عالية، أو الانشغال عن قيادة المركبة.
من ناحيته أكّد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم "٩٩٧"، وتطبيق "أسعفني" على مدار 24 ساعة.