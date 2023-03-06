"الحسين": المؤتمر العدلي الدولي جاء متسقًا مع تطلعات وزارة العدل

ثمّن المحامي سلطان الحسين استضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر العدلي الدولي، الذي يقام في مدينة الرياض تحت شعار "نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، ويشارك فيه أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثًا وخبيرًا دوليًّا.
وأوضح أن هذه الاستضافة تؤكد الدور الكبير للمملكة وريادتها في المواكبة والتطور، مشددًا على أن المؤتمر يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الممكِّنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات.
وقال: "دأبت وزارة العدل على إيصال الخدمة العدلية بتقنيات رقمية، والحق أن وزارة العدل سبّاقة في مجال التقنيات التي من شأنها تيسير العملية العدلية في المرفق القضائي، وقد أصبح التقاضي الآن في ظل التحول الرقمي أكثر تيسيرًا وسهولةً للمتقاضين والعاملين بالمجال العدلي، فقد طوعت المملكة ممثلةً في وزارة العدل كل إمكانياتها في أن يحدث التحول الرقمي طفرة من أجل خدمة أبناء الوطن".
وأشار "الحسين" إلى أن المؤتمر ناقش قضايا مهمة أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.
وشدد على أن المؤتمر جاء متسقًا مع تطلعات المملكة العربية السعودية ممثلةً في وزارة العدل في تطوير المرفق القضائي وعقد اللقاءات الدولية واستقطاب الخبراء لتحقيق رؤية المملكة في هذا المجال الحيوي.