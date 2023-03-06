"الحسين": المؤتمر العدلي الدولي جاء متسقًا مع تطلعات وزارة العدل

وقال: "دأبت وزارة العدل على إيصال الخدمة العدلية بتقنيات رقمية، والحق أن وزارة العدل سبّاقة في مجال التقنيات التي من شأنها تيسير العملية العدلية في المرفق القضائي، وقد أصبح التقاضي الآن في ظل التحول الرقمي أكثر تيسيرًا وسهولةً للمتقاضين والعاملين بالمجال العدلي، فقد طوعت المملكة ممثلةً في وزارة العدل كل إمكانياتها في أن يحدث التحول الرقمي طفرة من أجل خدمة أبناء الوطن".