"رئاسة الحرمين" تقدّم سلسلة خدماتها النوعية في سبيل راحة الزوّار والمعتمرين والمصلين

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الجمعة، سلسلة من خدماتها النوعية، وذلك في سبيل راحة الزوّار والمعتمرين والمصلين.
وتنوّعت الخدمات المقدمة للزوّار والمعتمرين بتوزيع الكتيبات والمطويات لـ 2300 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية عبر المنصات الرقمية لـ 22.000 مستفيداً، إلى جانب 123.000 مستفيد من التوعية الميدانية.
واستفاد 2550 معتمراً من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2560 لتراً من المعطرات، 32.600 لتر في تعقيم السجاد، و5700 لتر من معقمات الأيدي، و2800 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2800 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32.500 لتر في تعقيم الأسطح.
كما اشتملت نوعية الخدمات على استفادة 34.667 مستفيداً من الخدمات التطوعية، وتوزيع ألف من السماعات لترجمة خطبة الجمعة لعدة لغات، و525 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، واستفادة 32.817 من الإرشاد المكاني باللغات، و1956 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.