"رئاسة الحرمين" تقدّم سلسلة خدماتها النوعية في سبيل راحة الزوّار والمعتمرين والمصلين

واستفاد 2550 معتمراً من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2560 لتراً من المعطرات، 32.600 لتر في تعقيم السجاد، و5700 لتر من معقمات الأيدي، و2800 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2800 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32.500 لتر في تعقيم الأسطح.