"الأمن البيئي" يضبط 21 مخالفًا لنظام البيئة أشعلوا النار في مناطق محمية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفًا لنظام البيئة، (20) مواطنًا، ومقيمًا واحدًا من الجنسية الباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، وشمل ذلك: محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.