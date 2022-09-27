"آل الشيخ" يشكر القيادة الرشيدة بتجديد الثقة الكريمة باستمراره وزيرًا للشؤون الإسلامية

يُشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، منذ تعيينه وزيرًا للشؤون الإسلامية في رمضان عام 1439هـ شهدت الوزارة قفزة كبيرة ونوعية في خدماتها وجهودها في نشر الوسطية والاعتدال، والتصدي للغلو، وحماية المنابر الدعوية، إلى جانب التطوير الإداري لمنظومة الوزارة، ومواكبتها رؤية السعودية 2030، إضافة إلى تميز مشاركة الوزارة في المؤتمرات الدولية، وحضورها الفاعل.