"آل الشيخ" يشكر القيادة الرشيدة بتجديد الثقة الكريمة باستمراره وزيرًا للشؤون الإسلامية

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله- على ثقتهما الكريمة والغالية ودعمهما المستمر، سائلاً الله التوفيق للعمل المخلص والمسدد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" تزامنًا مع صدور الثقة الكريمة باستمراره وزيرًا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن تشكيل مجلس الوزراء الصادر أمس.
يُشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، منذ تعيينه وزيرًا للشؤون الإسلامية في رمضان عام 1439هـ شهدت الوزارة قفزة كبيرة ونوعية في خدماتها وجهودها في نشر الوسطية والاعتدال، والتصدي للغلو، وحماية المنابر الدعوية، إلى جانب التطوير الإداري لمنظومة الوزارة، ومواكبتها رؤية السعودية 2030، إضافة إلى تميز مشاركة الوزارة في المؤتمرات الدولية، وحضورها الفاعل.