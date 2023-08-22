قرار من "الوزراء": الدولة ستتحمل الرسوم والغرامات المترتبة على من يفقد مركبته حتى العثور عليها

وافق مجلس الوزراء اليوم على أن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخلّ ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات.