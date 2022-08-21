‏استشاري: بعد 25 سنة سنفقد 80 مليون وظيفة في مقابل توفير 100 مليون جديدة

وفي هذا الصدد فقد أصبحت مهن كالسنترال وكاتب المعاريض وساعي البريد وموزع الصحف والجرائد؛ من الوظائف التقليدية التي تم الاستغناء عنها مع تطور التقنية، حيث أصبحت في جوال الإنسان من دون تكاليف تُذكر.