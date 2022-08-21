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استشاري: بعد 25 سنة سنفقد 80 مليون وظيفة في مقابل توفير 100 مليون جديدة
في ظل استغناء بعض الجامعات عن تخصصات معينة لعدم ملاءمتها لسوق العمل
بدأت بعض الجامعات أخيرًا في الاستغناء عن تخصصات معينة لعدم ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل.
وفي هذا الصدد فقد أصبحت مهن كالسنترال وكاتب المعاريض وساعي البريد وموزع الصحف والجرائد؛ من الوظائف التقليدية التي تم الاستغناء عنها مع تطور التقنية، حيث أصبحت في جوال الإنسان من دون تكاليف تُذكر.
وقال الاستشاري في الموارد البشرية محمد القصير في حديثه لبرنامج "الراصد"؛ "سنفقد 80 مليون وظيفة بعد قرابة 25 سنة، فيما سيتم توفير 100 مليون وظيفة جديدة".
ولفت إلى أن مهنة "مذيع" ستنتهي قريبًا، وسيحل بدلاً عنه قارئ النشرة (الروبوت).
وأضاف أنه سيتم الاكتفاء بالأجهزة للقتال في المعارك بدلاً من الرجال، وكذلك بعض وظائف الطب.