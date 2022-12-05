"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية، والضغط على "إسرائيل" قوة الاحتلال؛ لوقف هذه الأعمال الإجرامية، ومساءلتها عن جميع انتهاكاتها وسياساتها العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.