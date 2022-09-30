الرياض.. 8 مبادرات للتمكين الرقمي منذ بداية 2022.. تعرَّف عليها

كما بادرت الأمانة إلى زيادة أعداد المستفيدين من خدماتها الإلكترونية بواقع 53% متجاوزة بذلك 714,858 مستفيدًا، إضافة إلى العمل على تفعيل نماذج لاستثمار البيانات بهدف دعم التنمية الحضرية في المدينة، بالتعاون مع شركة ريمات الرياض للتنمية، فضلاً عن إطلاق منصة أفكار للسكان التي نتج منها دراسة أكثر من 1441 ميزة تقدَّم بها سكان المدينة.