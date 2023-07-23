48 مئوية.. الأحساء والدهناء تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والدهناء 48 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 21 مئوية.