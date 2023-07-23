48 مئوية.. الأحساء والدهناء تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والدهناء 48 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 21 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء والدهناء 48 مئوية، وكل من الدمام والصمان 47 مئوية، والتنهات وحفر الباطن والخرج 46 مئوية، ومكة المكرّمة والمدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 21 مئوية، تليها الباحة 22 درجة، وطريف والقريات 23.
وسجلت ينبع والوجه والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 85% و75%.