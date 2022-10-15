"دهانات الجزيرة" تفتتح 6 معارض في السعودية خلال شهر سبتمبر

تتضمن هذه المعارض التي تم تصميمها بأحدث تقنيات العرض، منتجات "دهانات الجزيرة" المتميزة والمتكاملة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، وتتنوع هذه المنتجات ما بين الدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات صديقة البيئة، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها، كما تتوفر في معارض "دهانات الجزيرة" العديد من الخدمات؛ من أبرزها خدمة تنسيق الألوان؛ حيث يقوم مهندسو الشركة المختصون في الألوان بخدمة العملاء ومساعدتهم في تنسيق الألوان، سواء كانت للمساحات الداخلية أو الخارجية.