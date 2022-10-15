"دهانات الجزيرة" تفتتح 6 معارض في السعودية خلال شهر سبتمبر

تستمرّ شركة "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، في خطتها التوسعية لتشمل معارضها جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية. استهدفت الخطة التوسعية لشهر سبتمبر الماضي المنطقة الغربية بشكل كبير، بمجمل 6 معارض مجهزة بشكل كامل لاستقبال وخدمة عملاء الشركة على نحوٍ يليق بهم.
تعتبر "دهانات الجزيرة" الوصول لكافة العملاء في المملكة وخدمتهم من أهم أهدافها؛ لذا كان حضورها في المدن والمناطق الحيوية مهمًّا، وقد جاءت منطقة مكة المكرمة على رأس المناطق المستهدفة بواقع خمسة معارض؛ أحدها في مدينة مكة المكرمة، والآخر في محافظة الكامل لوكيل الشركة "مؤسسة أطياف الألوان"، فيما نالت مدينة جدة النصيب الأكبر بافتتاح 3 معارض في كل من ثول والتيسير والعليا، وأما المعرض السادس فقد افتتح في مدينة بيشة بمنطقة عسير.
تتضمن هذه المعارض التي تم تصميمها بأحدث تقنيات العرض، منتجات "دهانات الجزيرة" المتميزة والمتكاملة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، وتتنوع هذه المنتجات ما بين الدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات صديقة البيئة، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها، كما تتوفر في معارض "دهانات الجزيرة" العديد من الخدمات؛ من أبرزها خدمة تنسيق الألوان؛ حيث يقوم مهندسو الشركة المختصون في الألوان بخدمة العملاء ومساعدتهم في تنسيق الألوان، سواء كانت للمساحات الداخلية أو الخارجية.
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنويًّا، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.