"إيواء وجراحة قلب".. مشروعان جديدان لـ"سلمان للإغاثة" لمساعدة اليمنيين

وأشاد وكيل محافظة سقطرى العميد الركن صالح علي سعد السقطري، بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف عن معاناة الأسر المتضررة من السيول، مشيرًا إلى أن هذا التدخل الطارئ يأتي امتداداً للتدخلات المختلفة للمركز في المحافظة في عدد من القطاعات الإنسانية والتنموية.