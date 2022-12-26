"إيواء وجراحة قلب".. مشروعان جديدان لـ"سلمان للإغاثة" لمساعدة اليمنيين

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع مواد إيوائية للمتضررين من الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظة أرخبيل سقطرى؛ حيث جرى توزيع 70 خيمة و70 حقيبة إيوائية بمديريتَي حديبو وقلنسية بالمحافظة، استفاد منها 420 فردًا.
وأشاد وكيل محافظة سقطرى العميد الركن صالح علي سعد السقطري، بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف عن معاناة الأسر المتضررة من السيول، مشيرًا إلى أن هذا التدخل الطارئ يأتي امتداداً للتدخلات المختلفة للمركز في المحافظة في عدد من القطاعات الإنسانية والتنموية.
ويأتي ذلك في إطار جهود المركز لتقديم الدعم الإغاثي الطارئ في مختلف القطاعات الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية؛ حيث سيجري خلال المشروع توزيع 6 آلاف خيمة، و9 آلاف حقيبة إيوائية للمتضررين بسقطرى.
كما دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي مع انطلاق البرنامج حتى الآن 22 عملية قسطرة علاجية و12 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد؛ حيث يأتي البرنامج امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفّذها المركز في عدد من الدول؛ لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.