"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.