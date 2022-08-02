"الموسيقى والمسرح" تشاركان في مهرجان جرش 2022

وتتضمن مشاركة المملكة في المهرجان تقديم عروض للفنون الشعبية السعودية، التي ستقدّمها الفرقة الشعبية في الساحة الخارجية المخصصة للعروض، فيما تحيي الفرقة الوطنية الموسيقية حفلًا يوم الجمعة 5 أغسطس على المسرح الشمالي، ويليها عرض مشترك للفرقة الوطنية للموسيقى والكورال مع الفرقة الشعبية، سيقدمون خلاله مجموعة من الأغاني الفلكلورية المتنوعة، بمشاركة 35 من العازفين والكورال السعودي، إضافةً إلى ميدلي غنائي لعددٍ من الأغاني السعودية، وحفل غنائي على المسرح الجنوبي يوم السبت 6 أغسطس.