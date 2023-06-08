"التجارة" تُشهِّر بمالك مؤسسة وعاملين مقيمين لبيعهم إطارات سيارات مغشوشة

شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية وعاملين مقيمين من جنسية يمنية وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع 57 قطعة إطار سيارات مستعملة ومنتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك الإطارات من خطورة على سلامة مستخدميها.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان ضد المنشأة الواقعة بمحافظة صبيا متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفة على نفقة المخالفون.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.