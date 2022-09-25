استمرت 3 أيام.. "موارد الرياض" تختتم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 92

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 التي أقيمت داخل المراكز والدور الإيوائية للمشمولين بالرعاية داخلها، وللمنسوبين في المكاتب والوحدات والإدارات، بمشاركة مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومجموعة من قيادات الإدارات.
وتفصيلًا: انطلقت الفعاليات التي استمرت ثلاثة أيام، داخل فروع الإيواء، لتشمل البرامج الوطنية الترفيهية والمعارض الفنية والجلسات الشعبية واللوحات المسرحية والشعرية التي تحكي تاريخ وأمجاد المملكة العربية السعودية عبر الأجيال، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية مع بعض الجهات الخارجية بهدف دمج المشمولين بالرعاية في المجتمع وزيادة المخزون الثقافي التاريخي لهم، وتنمية مشاعر الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة حفظها الله بداخلهم.
ومن ناحيته قال الدكتور الحربي، في ختام الفعاليات: إن فرع الوزارة حرص من خلال مجموعة الفعاليات التي نظمها خلال الأيام الماضية أن يبرز جهود المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، ويجسّد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ويعزز الانتماء الوطني لدى المستفيدين من الرعاية داخل فروع الإيواء.