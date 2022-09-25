استمرت 3 أيام.. "موارد الرياض" تختتم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 92

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 التي أقيمت داخل المراكز والدور الإيوائية للمشمولين بالرعاية داخلها، وللمنسوبين في المكاتب والوحدات والإدارات، بمشاركة مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومجموعة من قيادات الإدارات.