"ثبات للتطوير العقاري" تطرح مشروعها النوعي "عسيب" للحجز والبيع الفوري

ويتفرد مشروع "عسيب" بمزايا جغرافية وهندسية تتيح للمنتفعين انسيابية التنقل داخل أحياء "عسيب" و"مدينة ثروة"، والوصول إلى المرافق الترفيهية، والنقاط الخدمية والتجارية المحيطة بالمشروع؛ حيث يتبوَّأ المشروع موقعًا جذَّابًا بين مدينتي الخُبر والدمام، وتحديدًا في قلب مدينة ثروة التي تتوسط المسافة بين المدينتين، مما يُمكِّن قاطني المنطقة من الوصول إلى الشوارع الفرعية التي تصل إلى كورنيش الدمام الجنوبي، والواجهة البحرية، ومنطقة الراكة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في وقتٍ زمنيٍّ لا يتجاوز بضع دقائق.