"دهانات الجزيرة" تحتفل بمناسبة اليوم الوطني الـ94

تضمنت الفعالية أنشطة ثقافية وفنية تعكس أهمية هذا اليوم التاريخي، وحظيت بإشادة واسعة من جميع الحضور، حيث أعرب العديد منهم عن سعادتهم وإسهام هذه المناسبة الجميلة في تعزيز القيم الوطنية والارتباط بالوطن ومشاعر الانتماء، كما كانت فرصة رائعة للاحتفاء بالإنجازات الوطنية والتباهي والتفاخر بوطننا الغالي على جميع الأصعدة.