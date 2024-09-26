"دهانات الجزيرة" تحتفل بمناسبة اليوم الوطني الـ94
في احتفالية متميّزة تعكس روح الانتماء الوطني، أقامت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94 في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض وخميس مشيط بتاريخ 24 سبتمبر 2024، وذلك بحضور كبير من منسوبي الشركة.
تضمنت الفعالية أنشطة ثقافية وفنية تعكس أهمية هذا اليوم التاريخي، وحظيت بإشادة واسعة من جميع الحضور، حيث أعرب العديد منهم عن سعادتهم وإسهام هذه المناسبة الجميلة في تعزيز القيم الوطنية والارتباط بالوطن ومشاعر الانتماء، كما كانت فرصة رائعة للاحتفاء بالإنجازات الوطنية والتباهي والتفاخر بوطننا الغالي على جميع الأصعدة.
تعد هذه الفعالية جزءاً من التزام شركة "دهانات الجزيرة" بتعزيز الوطنية وروح الفريق بين موظفيها، وتسعى باستمرار لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من ارتباط موظفيها بالوطن وتساهم في تعزيز الولاء والانتماء.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.