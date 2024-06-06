وزير الطاقة: إنتاج السعودية من النفط سيصل إلى 12.3 مليون برميل يومياً في 2028

وقال وزير الطاقة إنه من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية على مر السنين، يجب أن يكون لديك مسار واضح لكيفية فعل ذلك، لكن هذا لا يعني كما يقال الآن أن أوبك+ تحول من كونه مثبتاً للأسعار كما يزعمون، إلى مقاتل على حصة السوق.