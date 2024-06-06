وزير الطاقة: إنتاج السعودية من النفط سيصل إلى 12.3 مليون برميل يومياً في 2028

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الاتهامات لتحالف "أوبك +" بأنها جهة مثبتة للأسعار لن ترهبه.
وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بعنوان "مستقبل سوق النفط والغاز": أنه تم التعامل مع كل التباينات داخل أوبك بلس بشأن قرارات الإنتاج.
وقال وزير الطاقة إنه من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية على مر السنين، يجب أن يكون لديك مسار واضح لكيفية فعل ذلك، لكن هذا لا يعني كما يقال الآن أن أوبك+ تحول من كونه مثبتاً للأسعار كما يزعمون، إلى مقاتل على حصة السوق.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية ستزيد تدريجياً إنتاج النفط خلال الأعوام الـ 3 المقبلة، إلى أن يصل إلى 12.3 مليون برميل يومياً في 2028، مبيناً أنها تعمل على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ما سيوفر مليون برميل من الوقود.
من جهته، أوضح الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص أن اتفاق تحالف "أوبك+" الأخير يمثل خارطة طريق واضحة لسياسة التحالف الإنتاجية.