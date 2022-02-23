3 آلاف جولة رقابية لصحة حائل لمتابعة إجراءات كورونا الاحترازية

نفّذت الفرق الرقابية والميدانية بمنطقة حائل أكثر من 3 آلاف جولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر يناير للعام الحالي.

وأوضحت "صحة حائل" أن عدد الجولات بلغ 3740 جولة لرصد المخالفات و67 جولة لمكافحة العدوى، و15 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية، و10 جولات للحماية من الإشعاع، و3 جولات لصحة البيئة، و4 جولات على المنافذ، و8 جولات لمكافحة التدخين، كما تلقت إدارة الصحة العامة 22 بلاغًا لتسمّم كيميائي، وبلاغًا واحدًا لتسمّم غذائي.

يُذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.