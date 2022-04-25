3 آلاف مستفيد من كتيبات رقمية بلغات عالمية بالمسجد الحرام

وقامت الرئاسة بعمل منشورات للكتيبات الرقمية يتم أخذها بالماسح الضوئي عبر باركودات بعدة لغات عالمية من أهمها (الإنجليزية، الأوردية) يمكن الاستفادة منها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والمعتمرين بالقارئ الإلكتروني (QR) كما تم توزيع ملصقات على جميع المواقع المخصصة للمترجمين مصممة بباركودات لتحميلها، وذلك مواكبةً للتحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.