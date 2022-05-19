3 أخطار.. موجة غبارية تجتاح 9 دول بينها السعودية.. هنا موعد وخريطة الهبات

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار في السعودية فهي كُل من: الجوف، والحدود الشمالية، ومنطقة حائل، والقصيم، ووصولاً حتى العاصمة الرياض، إضافة لأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي ستشهد اضطراباً في البحر وارتفاعاً للأمواج إضافة للأجواء المغبرة بشكل عام.

وتستوجب هذه الأحوال الجوية الانتباه إلى 3 أخطار؛ أولها خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز 70 كم/ساعة، وثانيها خطر التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وثالثها خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار.