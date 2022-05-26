3 أكاديميات فنون تثري الحركة الفنية وتؤكد اهتمام ولي العهد بالمواهب

وسيحقق المجمع الملكي للفنون بعد إنشائه مجموعة من المزايا المهمة للمملكة، حيث سيُثري المجمع الحركة الفنية والثقافية في المملكة من خلال المؤسسات والمنشآت الفنية والثقافية التي سيضمها؛ ومنها المسرح الوطني، والمعهد الملكي للفنون التقليدية الذي يشمل ثلاث أكاديميات هي: أكاديمية الفنون البصرية التقليدية، وأكاديمية التراث الثقافي والترميم، وأكاديمية الفنون المسرحية، كما يشمل قاعة لأعمال النحت، وثلاث قاعات للسينما، وقاعة كبرى لأعمال الفنانين والمبدعين، ومكتبة متخصصة في الثقافة والفنون تضم أكثر من 250 ألف كتاب.