3 توصيات في ختام ورشة "العواصف الترابية والرملية في الجزيرة العربية"

وخلصت أعمال الورشة، إلى ثلاث توصيات رئيسية ذات أولوية عالية، تتمثل في تبادل البيانات المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بين شركاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير قدرات مراقبة الغبار والهباء الجوي في منطقة دول مجلس التعاون، وأيضًا الشروع في إجراء دراسات بحثية تطبيقية بشأن العواصف الرملية والترابية في المنطقة.