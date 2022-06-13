3 جلسات حوارية يشهدها منتدى المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية

وتناولت الجلسة الأولى عددًا من المحاور المهمة التي تهدف إلى التعرف على أثر المنافسة العادلة في العطاءات على الكفاءة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأثر مكافحة الفساد على منع التواطؤ في العطاءات والعروض، واستعراض إجراءات المشتريات والمنافسات ودورها في تعزيز الشفافية وإرساء المنافسة العادلة، بالإضافة إلى العلاقة ما بين مكافحة التواطؤات في العطاءات على توجيه الإنفاق الحكومي ورفع جودة تنفيذ المشروعات.