3 دون الصفر.. مدن الشمال تسجل أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بتسجيل مدن الشمال لأدنى درجات حرارة في المملكة صباح اليوم الأربعاء.
وسجلت كل من طريف والقريات درجة حرارة 3 دون الصفر المئوي؛ فيما سجلت تبوك وعرعر 3 درجات مئوية، وسكاكا 2 درجة مئوية وحائل 4 مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع اليوم أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق شرق ووسط المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق.
ويستمر نشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.