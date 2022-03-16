3 دون الصفر.. مدن الشمال تسجل أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع اليوم أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق شرق ووسط المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق.