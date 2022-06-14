3 رحلات أسبوعيًا.. "الخطوط السعودية" تدرج "سيئول" ضمن الجدول التشغيلي وتتيحُها للحجز

ويجري تجهيزُ المواقع المخصصة لمنصات خدمة الضيوف بالمطار في "سيئول" وغير ذلك من الاستعدادات التي تضمن نجاح التشغيل، حيث سيوفر الخطُ الجديد بين المملكة وكوريا الجنوبية رحلاتٍ مباشرةً ومريحةً لجميع شرائح الضيوف، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت، وكذلك الوجهات الدولية الأخرى لجميع الوجهات الداخلية والدولية التي تصل إليها رحلات "السعودية" وأعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي الذي يضم العديد من شركات الطيران الكبرى حول العالم.