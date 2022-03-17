3 كواكب نيرة ورابعهم القمر.. في تجمعٍ نادر ومميز بوقتٍ واحد

يشهد العالم حدثًا فلكيًا مميزًا ونادرًا يوم الاثنين 28 مارس 2022، يتمثل في تجمع فلكي رائع يجمع أربعة أجرام فلكية في وقتٍ واحد وجهةٍ واحدة.
وقالت جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف في بيانٍ لـ"سبق": الحدث ينشأ عندما يكون الهلال الآخِر المتناقص لشهر شعبان لهذا العام 1443 هـ مقترناً بالكوكب الأحمر كوكب المريخ، وبجوارهما كوكب الحب والجمال كوكب الزهرة ألمع كوكب نظامنا الشمسي وتوأم الأرض .
وأضافت: يكتمل جمال المشهد بوجود رابعهم كوكب زُحل سيد الخواتم ضمن العقد الفريد المتميز، وتتواجد الأجرام الأربعة في ذلك اليوم في برج الجديCapricorn.
وأردفت: سوف يكون الحدث مشاهدًا بالعين المجردة جهة الشرق قبل شروق الشمس ، وتعتبر هذه الفرصة من الفرص النادرة التي تساعد على التعرف على أجرام نظامنا الشمسي بكل سهولةٍ ويسر .
وستقوم جمعية آفاق لعلوم الفلك برصد الحدث من مدينة الطائف قبل شروق الشمس وقبل الذهاب إلى الدوام الرسمي، والدعوة عامة.