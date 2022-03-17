3 كواكب نيرة ورابعهم القمر.. في تجمعٍ نادر ومميز بوقتٍ واحد

وأردفت: سوف يكون الحدث مشاهدًا بالعين المجردة جهة الشرق قبل شروق الشمس ، وتعتبر هذه الفرصة من الفرص النادرة التي تساعد على التعرف على أجرام نظامنا الشمسي بكل سهولةٍ ويسر .