3 مبادرات وحملتان نفذتها "شؤون الحرمين" للمسنين وذوي الإعاقة في رمضان

وتقدم الوكالة العديد من الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن هذه الخدمات: خدمة العربات المجانية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المطاف، وكذلك في المسعى الأول، وإرشاد وتوعية كبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام وساحاته، واستقبال كبار السن غير الناطقين باللغة العربية ووضع أساور برقم الجوال.