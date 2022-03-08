3 مخاطر غدًا.. احذر من الرحلات البرية والكشتات في هذه المناطق

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر كل من منطقة تبوك إضافة للجوف والحدود الشمالية وشمال منطقتيْ حائل والمدينة المنورة، بهبوب لرياحٍ غربية قوية؛ حيث يُتوقع أن سرعة بعض هباتها 90 كم/ساعة، كما يُتوقع أن تتسبب في إثارة موجة من الأتربة والغبار وربما العواصف الرملية في المناطق المذكورة؛ مما يجعل الرحلات البرية والكشتات في هذه المناطق مخاطرة لا يُنصح بها.