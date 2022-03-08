3 مخاطر غدًا.. احذر من الرحلات البرية والكشتات في هذه المناطق

نبّهت كوادر جوية من خطورة الأجواء التي سيشهدها القطاع الشمالي من المملكة، غدًا الأربعاء، بالنسبة لمرتادي البر وهواة المكشات؛ إذ يُتوقع أن تشهد هذه المناطق رياحًا قوية مترافقة بموجات من الغبار الكثيف.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر كل من منطقة تبوك إضافة للجوف والحدود الشمالية وشمال منطقتيْ حائل والمدينة المنورة، بهبوب لرياحٍ غربية قوية؛ حيث يُتوقع أن سرعة بعض هباتها 90 كم/ساعة، كما يُتوقع أن تتسبب في إثارة موجة من الأتربة والغبار وربما العواصف الرملية في المناطق المذكورة؛ مما يجعل الرحلات البرية والكشتات في هذه المناطق مخاطرة لا يُنصح بها.
وتستوجب هذه الأحوال الجوية الانتباه لثلاث مخاطر هي: خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى الـ90 كم/ساعة، وخطر التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وخطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار"؛ وفق ذلك طقس العرب الإقليمي.