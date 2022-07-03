3 مراحل.. أمانة جدة تنفذ خطة أعمال النظافة خلال موسم الحج

وأضافت الأمانة أنها تهدف إلى توفير كل السبل لأمن وسلامة ضيوف الرحمن وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة على توافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة، مبينة أن المرحلة الأولى الممتدة حتى 7/ 12/ 1443هـ تركزت على تثبيت الوسائل والأماكن والتركيز على الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات.