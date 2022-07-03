3 مراحل.. أمانة جدة تنفذ خطة أعمال النظافة خلال موسم الحج

أوضحت أمانة محافظة جدة أنه يجري تنفيذ خطة أعمال النظافة لموسم حج 1443هـ على ثلاث مراحل؛ حيث انطلقت الأولى في الـ20 من ذي القعدة وتستمر حتى الـ7 من ذي الحجة.
وأضافت الأمانة أنها تهدف إلى توفير كل السبل لأمن وسلامة ضيوف الرحمن وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة على توافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة، مبينة أن المرحلة الأولى الممتدة حتى 7/ 12/ 1443هـ تركزت على تثبيت الوسائل والأماكن والتركيز على الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات.
فيما تبدأ المرحلة الثانية وفق الخطة في 8/ 12/ 1443هـ بالتركيز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش، التي تنتهي في 15/ 12/ 1443هـ، لتنطلق بعدها مباشرة المرحلة الثالثة من خلال استعادة كفاءة المناطق، والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف والتركيز على التقاط المبعثرات.
وبيّنت الأمانة أن الإدارة العامة لمشاريع النظافة جندت نحو 6867 عاملًا ومشرفًا، وجهزت معدة 925، بالإضافة لتكوين فرقة طوارئ في كل منطقة عقد مكونة من معدات وأيد عاملة تكون جاهزة للدفع الفوري والتدخل لمعالجة وتصحيح أي أوضاع طارئة، وكذلك تغطية فترات الفواصل الزمنية ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.