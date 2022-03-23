3 مرتكزات.. "السليمان" يبلور صورة خدمات التأمين بالمملكة "إنجازات وتحديات"

وتختلف ثقافة التأمين باختلاف المجتمعات ومستويات وعيها، ولا شك أن الوعي التأميني حقّق في المملكة خلال السنوات الأخيرة نمواً مهماً نتيجة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، وهو ما يفرض علينا التعاون والعمل معاً للارتقاء بثقافة المجتمع التأمينية وترسيخها، من خلال ترسيخ القناعة لدى كل فئات المجتمع بأن التأمين واجب أخلاقي ومجتمعي ووطني؛ وذلك انطلاقاً مما يشكله هذا القطاع كرافدٍ اقتصادي هام، وإسهامه في حماية الأفراد والممتلكات والمشاريع وحفظ حقوقهم، وفي تنويع مصادر الدخل، وبالتالي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمجتمعية والمعرفية لرؤية 2030. وهو ما يحتم علينا أيضاً السير في تحقيق التنوع وابتكار الأفكار والحلول التأمينية الفعالة، وتطوير الخدمات ورقمنتها وطرح المبادرات والمنتجات والبرامج التي تواكب تطور صناعة التأمين عالمياً، ما سيسهم في رفع عدد المؤمّنين، وأيضاً تحسين تنافسية كلفة وثائق التأمين.