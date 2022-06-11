3 ملفات وقرار.. وزير خارجية أمريكا: شراكة مهمة جداً تربطنا بالسعودية

يشار إلى أن السعودية لطالما شددت على ضرورة وقف طهران تحركاتها المزعزعة للأمن في المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية، فضلاً عن دعم الميليشيات في بعض الدول العربية بما يهدد استقرارها وينتهك سيادتها، وفق "العربية".